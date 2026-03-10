إعلان

مقتل 4 من فصيل عراقي موال لإيران في ضربة منسوبة لواشنطن

كتب : مصراوي

08:57 ص 10/03/2026

شمال العراق

وكالات

قتل 4 مقاتلين من فصيل عراقي مسلح موال لإيران، فجر اليوم الثلاثاء، في ضربة على مقرّ لهم في شمال العراق، بحسب ما أعلنت كتائب الإمام علي التي اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذها.

أشارت كتائب الإمام علي إلى أن عدوانا أمريكيا غادرا استهدف أحد مقرات اللواء 40 التابع لها ضمن هيئة الحشد الشعبي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

من جهتها، نقلت رويترز عن مصادر أمنية عراقية قولها: إن غارات جوية استهدفت مقرا للحشد الشعبي العراقي قرب كركوك وأسفرت عن مقتل 4 مقاتلين وإصابة 12 آخرين.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.

في المقابل، تبنّت فصائل تنفيذ هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفقا لسكاي نيوز.

