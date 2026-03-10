إعلان

وزير خارجية إيران: المفاوضات مع واشنطن لم تعد مطروحة

كتب : مصراوي

08:54 ص 10/03/2026

عباس عراقجي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا انتهاء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

واستبعد عراقجي إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.

وأضاف: "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا".

وأشار إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.

كان عراقجي رفض، يوم الأحد، الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ستواصل القتال.

قال عراقجي: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا"، مضيفا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب، معتبرا أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة، وفقا لسكاي نيوز.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية إيران المفاوضات الإيرانية الأمريكية

