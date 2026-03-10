أفيخاي أدرعي: وسعنا غاراتنا على أهداف تابعة لـ"القرض الحسن" في لبنان



وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي أنجز موجة غارات إضافية ضد ممتلكات جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله.

أشار إلى أن نحو 30 مرفقا تابعا للجمعية استُهدفت خلال الأسبوع المنصرم، موضحا أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو نفذت أمس سلسلة غارات إضافية استهدفت أصولا ومستودعات أموال تابعة لجمعية القرض الحسن، والتي تستخدم، وفقا للمتحدث، لتمويل نشاطات حزب الله "الإرهابي".

وأضاف أن هذه الأموال تُوظف من قبل التنظيم لشراء وسائل قتالية، ووسائل إنتاج، ودفع رواتب لعناصر حزب الله بهدف تنفيذ أنشطة إرهابية.

وأكد المتحدث، أن هذه الغارات تهدف إلى تعميق الضربة العسكرية التي تستهدف حزب الله الإرهابي، وذلك استكمالا لغارات الجيش الإسرائيلي على مرافق الجمعية الأسبوع الماضي.

وتابع: "إنه منذ سنوات يعاني سكان لبنان من أزمة اقتصادية وإنسانية يستغلها حزب الله الإرهابي، حيث يفاقم التنظيم أزمة السكان ويستغل ضعف أوضاعهم في ظل الأزمة من أجل توسيع اعتماد المواطنين اللبنانيين عليه وتعزيز حضوره العسكري".

واختتم تصريحه بالقول: إن محاولات حزب الله الإرهابي لإعادة إعماره اقتصاديا، إلى جانب نشاطه في فروع جمعية القرض الحسن، تشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.