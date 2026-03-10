إعلان

اليوم.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء في ضوء الأوضاع بالمنطقة

كتب : أحمد العش

08:00 ص 10/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة عدد من الوزراء، وذلك لعرض مستجدات الأوضاع في ظل تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، إلى جانب استعراض الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتعامل مع التطورات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة.

ويأتي المؤتمر الصحفي عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عقده رئيس الوزراء مساء الاثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تطورات العمليات العسكرية الجارية في المنطقة وتقييم تأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري وعدد من القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي أن لجنة إدارة الأزمات ستواصل انعقادها بشكل دوري لمتابعة المستجدات أولًا بأول، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك دبلوماسيًا من أجل احتواء التصعيد والعمل على تسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع التأكيد على تضامنها الكامل مع الدول العربية ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها وأمنها.

