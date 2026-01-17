ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards



لفتت الفنانة درة الأنظار بإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ظهرت درة بفستان طويل باللون الأسود بتصميم انسيابي على الجسم، ومصنوعا من خامة المخمل، كما جاء مزين بتطريزات فضية لامعة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.