إعلان

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

10:48 م 17/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    درة في حفل Joy Awards
  • عرض 3 صورة
    درة في حفل Joy Awards

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


لفتت الفنانة درة الأنظار بإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ظهرت درة بفستان طويل باللون الأسود بتصميم انسيابي على الجسم، ومصنوعا من خامة المخمل، كما جاء مزين بتطريزات فضية لامعة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

درة في حفل Joy Awards درة الفنانة درة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
شئون عربية و دولية

بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي