السعودية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة

كتب : مصراوي

08:46 ص 10/03/2026

سقوط طائرة مسيرة أرشيفية

وكالات

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة دون إصابات، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية اعترضت ودمرت مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عبر الحساب الرسمي للوزارة على تطبيق إكس، إنه تم اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

