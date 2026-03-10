

وكالات

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة دون إصابات، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية اعترضت ودمرت مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عبر الحساب الرسمي للوزارة على تطبيق إكس، إنه تم اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.