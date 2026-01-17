خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards



خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بإطلالة مُلفتة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت هاندا بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا شفافا وطويلا باللون الذهبي، منحها حضورا فخما وجذابا.

وتميز الفستان بتطريزات لامعة بالكامل، مع قصة الكب التي أضافت لمسة ناعمة، بينما انسدل القماش على الجسم ليبرز القوام بطريقة ناعمة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى بشكل جذاب أبرز ملامح وجهها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.