خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

10:43 م 17/01/2026
    الممثلة التركية هاندا أرتشيل
خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بإطلالة مُلفتة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت هاندا بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا شفافا وطويلا باللون الذهبي، منحها حضورا فخما وجذابا.

وتميز الفستان بتطريزات لامعة بالكامل، مع قصة الكب التي أضافت لمسة ناعمة، بينما انسدل القماش على الجسم ليبرز القوام بطريقة ناعمة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى بشكل جذاب أبرز ملامح وجهها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

الممثلة التركية هاندا أرتشيل هاندا أرتشيل حفل Joy Awards 2026

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
