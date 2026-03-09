أعلنت شركة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي لعلامات جيب (Jeep) ودودج (Dodge) وكرايسلر (Chrysler)، عن استدعاء عدد من سيارات جيب وكرايسلر موديلات 2003 وحتى 2016 في مصر.

ووجه الوكيل المحلي بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك مناشدة لمالكي السيارات المستدعاة بالتوقف عن قيادتها، وسرعة التوجه إلى مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية لإجراء تغيير مجاني للوسائد الهوائية.

وقال الوكيل المحلي إن عملية استبدال الوسائد الهوائية للسيارات المشمولة بالاستدعاء، سيتبعها تغيير الزيت وفلتر الزيت مجانًا، وذلك دون تحمل المستهلكين لأي رسوم أو تكاليف إضافية.

وكانت الشركة رصدت عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية "تاكاتا" (Takata Airbags) قد يؤثر على كفاءة أدائها في بعض الحالات، بما قد يُشكل خطورة على سلامة قائدي المركبات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بمعايير الجودة والسلامة، وحرصها على سلامة مستخدمي مركباتها، فضلًا عن الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حفاظًا على سلامة المستهلكين.

ويهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المستدعاة سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية وزيت المحرك والفلتر مجانا على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 19399، او التحقق من رقم الشاسيه (17رقم) من خلال الموقع الرسمي

هذا ويؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري.

ويلزم قانون 181 الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أية عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.

