خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

11:10 م 17/01/2026
خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، خلال حضورهما فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت أسماء فستانا طويلا بدرجات اللون الفيروزي، تميز بأنه بصيحة "الأوف شولدر" ومزينا بتطريزات باللون الأسود وبقصة منسدلة على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المسندلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

