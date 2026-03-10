

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيرا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والتوجه شمالا، مع استمرار الغارات المكثفة في المنطقة.

جاء في بيان صادر عن الجيش: "إن نشاطات حزب الله الإرهابية تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش بقوة كبيرة في المنطقة".

وشدد البيان على ضرورة الاستجابة الفورية للتحذير، قائلا: "حرصا على سلامتكم نعود ونناشدكم إخلاء منازلكم فورا والتوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني".

أضاف الجيش الإسرائيلي محذرا: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

واختتم البيان بتحذير شديد: "انتبهوا: أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر"، وفقا لروسيا اليوم.