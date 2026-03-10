إعلان

جيش الاحتلال يُحذر سكان جنوب لبنان: اخلوا منازلكم فورًا وتوجهوا شمال الليطاني

كتب : مصراوي

08:47 ص 10/03/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيرا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والتوجه شمالا، مع استمرار الغارات المكثفة في المنطقة.

جاء في بيان صادر عن الجيش: "إن نشاطات حزب الله الإرهابية تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش بقوة كبيرة في المنطقة".

وشدد البيان على ضرورة الاستجابة الفورية للتحذير، قائلا: "حرصا على سلامتكم نعود ونناشدكم إخلاء منازلكم فورا والتوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني".

أضاف الجيش الإسرائيلي محذرا: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

واختتم البيان بتحذير شديد: "انتبهوا: أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر"، وفقا لروسيا اليوم.

جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان لبنان الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟