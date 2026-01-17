بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

منة شلبي بإطلالة ساحرة رفقة زوجها على "ريد كاربت" حفل Joy Awards

تألقت الفنانة لبلبة بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت لبلبة فستانا طويلا باللون الأسود، تميز التصميم بأنه بقصة الكب ومزينا بتطريزات ذهبية لامعة عند منطقة الصدر والأكتاف.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.