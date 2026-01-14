إعلان

كيف نسقت مهيرة عبد العزيز إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : أسماء مرسي

01:40 م 14/01/2026 تعديل في 01:40 م
    مهيرة بإطلالة جذابة
    نسقت مع الإطلالة قفازات وخوذة تزلج باللون الأسود
    مهيرة عبد العزيز بإطلالة رياضية شتوية

تألقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بملابس شتوية رياضية لافتة، حيث ارتدت بدلة تزلج باللون الأزرق الملكي جاءت بقصة ضيقة أبرزت القوام ومنحتها مظهرا عصريا وأنيقا.

وتميزت البدلة بتفاصيل ناعمة، مع ياقة عالية وحزام عند الخصر أضاف لمسة أنثوية جذابة.

ونسقت مع الإطلالة قفازات وخوذة تزلج باللون الأسود، بالإضافة إلى نظارة باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

اللون الأزرق يبرز الأناقة والهدوء في الملابس الكاجوال والرياضية، حيث يمنح مرتديه شعورا بالتميز والرقي، ويعد هذا اللون رمزا للفخامة، بفضل قدرته على جذب الأنظار وإضفاء لمسة من التألق على الإطلالة، وفقا لموقع "okdiario".

