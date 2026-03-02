الأردن تحذر مواطنيها المقيمين بمحيط السفارة الأمريكية في عمان

عمان (أ ش أ)

بثت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الإثنين، رسالة توعوية للمواطنين المقيمين في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية "عمان"،بعد أن غادر جميع موظفي السفارة المبنى بشكل مؤقت إثر تلقي تهديد أمني.

ودعت المديرية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات وإجراءات السلامة الوقائية عند سماع صفارات الإنذار، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل حتى زوال أي تهديد، وإغلاق النوافذ والابتعاد عنها، وإيقاف المركبات فورًا عند القيادة والتوجه لأقرب مبنى للاحتماء بالقرب من السلالم، مع التنويه إلى إمكانية الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي حرصًا على السلامة العامة، مشيرة إلى أنها لا تستدعي القلق أو الهلع بين المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات لتجنب أي مخاطر محتملة.