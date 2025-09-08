"شفافة ومكشوفة".. أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان فينيسيا

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء في فعاليات ختام مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ82 في مدينة البندقية، بفساتين جريئة خطفن بها أنظار الجميع.



في هذا الصدد، إليكم أجرأ إطلالات مهرجان فينيسيا السينمائي، وفقا لموقع "pagesix".



جريتا لي

أطلت الممثلة الأمريكية جريتا لي بفستان قصير وجريء باللون الأخضر مكشوفا عند منطقة الصدر، ومكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.



أليساندرا أمبروسيو

بينما أطلت⁨ عارضة الأزياء العالمية أليساندرا أمبروسيو بفستان جريء باللون الوردي مزينا بتطريزات لامعة، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، مع تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.



ليا سيدو

كما ارتدت المثلة الفرنسية ليا سيدوفستانا طويلا باللون الأسود شفاف دون بطانة، ومن الناحية الجمالية، اختارت وضع مكياج هاديء بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة.



كوثر بن هنية

ظهرت المخرجة التونسية كوثر بن هنية بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق، جاء بتصميم أوف شولدر، مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت معه تسريحة الشعر الويفي.



روني مارا

كما ارتدت الممثلة الأمريكية روني مارا فستانا قصيرا فوق الركبة بقصة الكب، ومنفوشا من أسفل، وبصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بنفس اللون.



هالسي

وظهرت المغنية الأمريكية هالسي بفستان شفاف جريء باللون الأصفر، ومكشوفا عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.



كايا جيربر

بينما أطلت عارضة أزياء والممثلة الأمريكية كايا جيربر بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستاتا طويلا باللون الأسود، مزينا بتطريزات لامعة، مع وضع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.