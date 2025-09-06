بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر 2025.. 20 صورة ساحرة لـ سما كامل

كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت سما كامل مساء السبت بلقب ملكة جمال مصر 2025، خلال حفل أُقيم في فندق جيوان بالعاصمة القاهرة، بحضور نخبة من النجوم ومتابعي عالم الموضة والجمال.

وخطفت سما الأنظار بإطلالتها المتميزة وثقتها على المسرح، ما نال إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم.

منافسة قوية بين 21 متسابقة

شهد الحفل تنافسا قويا بين 21 متسابقة قدمن أفضل ما لديهن من مواهب وجمال وحضور، أمام لجنة تحكيم ضمت عددا من الأسماء البارزة في عالم الجمال والفن، منهم:

الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة.

إسلام وإبراهيم حشاد، مصمما أزياء.

شادن جلال ملكة جمال مصر 2023.

سلمى علي، ملكة جمال مصر 2024.

هاجر مختار، ملكة جمال مصر 2022.

كيرا الصباح، فنانة.

محمود حجازي، فنان.

ياسمين الخطيب، إعلامية.

من هي سما كامل؟

- إحدى المشاركات البارزات في مسابقة ملكة جمال مصر لهذا العام.

- نجحت في خطف أنظار لجنة التحكيم بأدائها وحضورها المتميز.

- تُوجت بلقب ملكة جمال مصر 2025.

- بالإضافة إلى، حصولها على لقب "هالة قوية"، الذي يُمنح للفائزة المفضلة لدى الجمهور عبر التصويت الإلكتروني.

- تصدرت نتائج التصويت قبل إعلان النتائج النهائية، متفوقة على عدد كبير من المتسابقات.

- تحرص على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وفعالياتها اليومية.

- تمتلك قاعدة جماهيرية على موقع "إنستجرام"، حيث يتابعها أكثر من 21.2 ألف متابع.