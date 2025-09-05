من قصور الملوك إلى هوليوود.. أشهر خواتم الخطوبة في التاريخ (صور)

كتب- أحمد الضبع:

على مدار العقود، لم تكن خواتم الخطوبة الملكية مجرد مجوهرات فاخرة، بل رموز تحمل قصصا إنسانية وتاريخية ارتبطت بأشهر العائلات الحاكمة ونجوم هوليوود، فمن الألماس الضخم إلى الياقوت الأزرق، بقيت هذه الخواتم محط أنظار الملايين حول العالم.

وفيما يلي أشهر خواتم الخطوبة في التاريخ والتي كانت وما زالت رمزا للرقي والأناقة، وفقا لموقع مجلة "تاون آند كانتري".

1- خاتم الملكة إليزابيث الثانية (1947)

لا يزال خاتم الملكة إليزابيث الثانية واحدًا من أكثر التصاميم شهرة، إذ صُنع من أحجار كريمة انتزعت من تاج والدة الأمير فيليب، وهو ألماس دائري يزن 3 قراريط، محاط بـ10 ألماسات صغيرة.

2- خاتم الأميرة ديانا (1981)

أما خاتم الأميرة ديانا الياقوتي الأزرق، فقد أصبح أيقونة خالدة انتقلت لاحقًا إلى يد كيت ميدلتون بعد خطبتها للأمير وليام، وهو مصنوع من ياقوت أزرق بيضاوي بوزن 12 قيراطًا، محاط بـ14 ألماسة.

3- خاتم كيت ميدلتون (2011)

ورثته عن الأميرة ديانا، وأصبح واحدًا من أكثر الخواتم شهرة وتأثيرًا في العالم.

4- خاتم ميجان ماركل (2018)

ألماسة مركزية بوزن 3 قراريط من بوتسوانا، تحيط بها حجرتان من مجموعة الأميرة ديانا، أعيد تصميمه لاحقًا ليحمل لمسة عصرية.

5- خاتم الأميرة بياتريس (2019)

صممه إدواردو مابيلي موزي بالتعاون مع المصمم شون لين، يضم حجرًا دائريًا كبيرًا مع ألماسات جانبية على الخاتم.

6- خاتم الأميرة أوجيني (2018)

حجر "بادبارادشا" النادر بلونه الوردي البرتقالي، محاط بدائرة من الألماس، وقد قُدم خلال خطبة رومانسية في نيكاراغوا.

7- خاتم الملكة ماري ملكة الدنمارك (2003)

ألماس بقَطع مستطيل محاط بروبيّات حمراء، يرمز لألوان العلم الدنماركي.

8- خاتم الأميرة فيكتوريا (2009)

تصميم بسيط من الألماس على خاتم من الذهب الأبيض، كسر تقاليد العائلة الملكية السويدية.

9- خاتم الأميرة صوفيا (2014)

صممه الأمير كارل فيليب بنفسه، يضم ألماسة دائرية محاطة بفصوص Pavé على خاتم مزدوج.

10- خاتم الأميرة ماديلين (2012)

ألماسة بقطع "آشر" بوزن 4 قراريط، محاطة بفصوص صغيرة على خاتم رفيع.

11- خاتم جريس كيلي (1956)

ألماس بوزن 10.47 قيراط بقطع مستطيل من «كارتييه»، مع فصوص جانبية، يُعد من أرقى خواتم القرن العشرين.

12- خاتم واليس سيمبسون (1936)

زمرد أخضر بوزن 19.77 قيراط من «كارتييه»، نُقش داخله تاريخ الخطبة برسالة We are ours now.

13- خاتم الملكة مارجريت الثانية (1967)

تصميم toi et moi يضم ماسة مزدوجة مربعة الشكل على الذهب الأصفر.

14- خاتم سارة فيرجسون، دوقة يورك (1986)

روبي بورمي بيضاوي من "جارارد"، محاط بـ10 ألماسات على الذهب الأصفر.

15- خاتم الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا (1999)

حجر ياقوت بيضاوي مع خاتم عريض مرصع بالألماس، ظهرت لاحقًا بخاتم ياقوت أزرق بديل.

16- خاتم الملكة ماكسيما ملكة هولندا (2002)

ألماسة برتقالية بيضاوية محاطة بفصوص ألماس على جانبيها، بلون يرمز لعائلة "أورانج" الحاكمة.

17- خاتم الملكة ليتيسيا ملكة إسبانيا (2003)

خاتم بسيط من الذهب الأبيض يضم 16 ماسة صغيرة بقطع "باجيت".

18- خاتم كاميلا، دوقة كورنوال (2005)

ألماسة مربعة كبيرة محاطة بثلاثة فصوص جانبية من الألماس.