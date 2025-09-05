إعلان

ميرنا نور الدين بإطلالة شبابية مشرقة بالجينز الواسع وتوب- سر اللوك

01:56 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
    ميرنا نور الدين
    ميرنا نور الدين
    ميرنا نور الدين
كتبت - نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين بإطلالة عصرية مفعمة بالحيوية، حيث ارتدت بنطلون جينز بصيحة الـ Wide Leg، التي تجمع بين الراحة والأسلوب العملي.

ونسّقت معه توب باللون البيبي بلو الناعم، ليضفي على الإطلالة لمسة مشرقة ومليئة بالطاقة الإيجابية.

اعتمدت ضفيرة شعر طويلة زادت من الطابع الشبابي وخفّة المظهر، مع مكياج هادئ يحافظ على بساطة الإطلالة.

دلالات الإطلالة وفق صحف الموضة العالمية:

الجينز الواسع (Wide Leg): يرمز إلى التحرر من القيود ويعكس عودة صيحات التسعينيات.

خياراً مثالياً للمرأة العصرية التي تبحث عن الراحة والأناقة في آن واحد.

اللون مرتبط بالسعادة والدفء وبث الإيجابية.

