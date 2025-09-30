تجاوزت أسعارها ملايين الدولارات.. صور لأغلى 3 أساور في العالم



المجوهرات الفاخرة ليست مجرد زينة، بل قطع فنية نادرة تحمل قيمًا تاريخية وجمالية تجعل أسعارها تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. وفي عالم المزادات العالمية، تصدرت ثلاثة أساور قائمة الأغلى على الإطلاق، لما تحتويه من أحجار نادرة وقصص استثنائية، وفقًا لـccn.



1- سوار L’Incomparable Diamond – 55 مليون دولار

يُعد هذا السوار الألماسي الأغلى في العالم، إذ بيع مقابل نحو 55 مليون دولار. ويتميز بوجود ماسة صفراء نادرة يصل وزنها إلى أكثر من 400 قيراط، ما جعله محط أنظار جامعي المجوهرات في المزادات الكبرى.



2- سوار Winston Pink Legacy – 50.3 مليون دولار

حل هذا السوار الألماسي الفريد في المرتبة الثانية، بعدما بيع عام 2018 بقيمة تجاوزت 50.3 مليون دولار. ويتميز بلونه الوردي النادر الذي يمنحه جاذبية خاصة، ويُعد واحدًا من أبرز القطع التي صنعت اسم دار “وينستون” الشهيرة.



3- سوار Pink Promise Diamond – 32.5 مليون دولار

في المركز الثالث جاء سوار Pink Promise الألماسي، الذي بيع بحوالي 32.5 مليون دولار. ويحتوي على ماسة وردية مركزية لامعة تُعد من أندر الأحجار الكريمة في العالم، ما جعله قطعة ثمينة لا تقدر بثمن.



هذه الأساور الثلاثة لا تُعتبر مجرد مجوهرات، بل أيقونات فنية نادرة تعكس شغف الأثرياء باقتناء كل ما هو استثنائي في عالم الألماس والأحجار الكريمة.

