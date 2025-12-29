جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. كيف نسقتها؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت جورجينا بفستان طويل باللون الأسود شفاف من الأعلى ومزينا بتطريزات بنفس اللون.

وبحسب "فوج"، الفستان باللون الأسود يعد خيارا مثاليا للمناسبات الرسمية والسهرات، كما إنه يمنح مرتديه شعورا بالرقي، ويساعد على إبراز التفاصيل بشكل جذاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت جورجينا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق.