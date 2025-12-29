إعلان

جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

04:18 م 29/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (1)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (4)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (3)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (6)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (5)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أطلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت جورجينا بفستان طويل باللون الأسود شفاف من الأعلى ومزينا بتطريزات بنفس اللون.

وبحسب "فوج"، الفستان باللون الأسود يعد خيارا مثاليا للمناسبات الرسمية والسهرات، كما إنه يمنح مرتديه شعورا بالرقي، ويساعد على إبراز التفاصيل بشكل جذاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت جورجينا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

جورجينا رودريجيز إطلالة جذابة إنستجرام إطلالة جورجينا رودريجيز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
عاجل.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد