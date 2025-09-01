إعلان

جريئة وساحرة.. 25 صورة لأجمل إطلالات هدى الأتربي

02:30 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة هدى الإتربي في مهرجان كان
  • عرض 25 صورة
    تسريحة شعر منسدلة لهدى الإتربي
  • عرض 25 صورة
    فستان أنيق مزينا بالتطريزات
  • عرض 25 صورة
    فستان أنيق مزينا بالتطريزات[1]
  • عرض 25 صورة
    تميز الفستان بأنه بقصة الكب
  • عرض 25 صورة
    هدى اعتمدت مكياجا قويا
  • عرض 25 صورة
    هدى اعتمدت مكياجا قويا[1]
  • عرض 25 صورة
    إطلالة جريئة للفنانة هدى
  • عرض 25 صورة
    هدى الأتربي (2)
  • عرض 25 صورة
    هدى الأتربي بتسريحة الشعر المرفوع
  • عرض 25 صورة
    هدى الإتربي بإطلالة جريئة
  • عرض 25 صورة
    هدى الأتربي بفستان أبيض جريء
  • عرض 25 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 25 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 25 صورة
    هدى بإطلالة طبيعية
  • عرض 25 صورة
    هدى بفستان أبيض جريء
  • عرض 25 صورة
    نسقت مع إطلالتها قبعة باللون البيج
  • عرض 25 صورة
    هدى بفستان أحمر ساحر
  • عرض 25 صورة
    هدى بفستان أسود أنيق
  • عرض 25 صورة
    هدى بفستان باللون الوردي
  • عرض 25 صورة
    هدى تتألق بصيحة التايجر
  • عرض 25 صورة
    هدى الأتربي بفستان بني أنيق
  • عرض 25 صورة
    هدى تتألق في مهرجان كان
  • عرض 25 صورة
    هدى بفستان أسود أنيق[1]
كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة هدى الأتربي الأنظار في أحدث ظهور بفستان جريء "كت" باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى مكياجا ترابيا ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هدى تسريحة الشعر ذيل الحصان، وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.

وفي هذا الإطار، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أجمل إطلالات هدى الأتربي في المناسبات، وفق ما كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي.

هدى بفستان أبيض جريء

ارتدت الفنانة هدى فستان قصير باللون الأبيض بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها قبعة وحقيبة يد باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا.

هدى تتألق في مهرجان كان

ظهرت هدى بفستان طويل بصيحة الكم الواحد باللون البني، من تصميم chatsbycdam.

واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة chusa makeup.

وتركت شعرها منسدلا بشكل يتناسب مع إطلالتها، بواسطة patrickandmarcel.

هدى بإطلالة طبيعية

أطلت هدى بفستان طويل باللون الأحمر بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.

هدى الإتربي بإطلالة جريئة

تألقت هدى بفستان طويل باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

هدى تتألق بصيحة التايجر

ظهرت هدى بفستان طويل بنقشة التايجر "كت"، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون البيج، ونظارة شمسية باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

جريئة وساحرة أجمل إطلالات هدى الأتربي اللون الوردي
