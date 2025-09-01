جريئة وساحرة.. 25 صورة لأجمل إطلالات هدى الأتربي

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة هدى الأتربي الأنظار في أحدث ظهور بفستان جريء "كت" باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى مكياجا ترابيا ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هدى تسريحة الشعر ذيل الحصان، وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.

وفي هذا الإطار، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أجمل إطلالات هدى الأتربي في المناسبات، وفق ما كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي.

ارتدت الفنانة هدى فستان قصير باللون الأبيض بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها قبعة وحقيبة يد باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا.

ظهرت هدى بفستان طويل بصيحة الكم الواحد باللون البني، من تصميم chatsbycdam.

واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة chusa makeup.

وتركت شعرها منسدلا بشكل يتناسب مع إطلالتها، بواسطة patrickandmarcel.

أطلت هدى بفستان طويل باللون الأحمر بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.

تألقت هدى بفستان طويل باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

ظهرت هدى بفستان طويل بنقشة التايجر "كت"، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون البيج، ونظارة شمسية باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.