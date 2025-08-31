إعلان

مكشوفة وملفتة.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات مهرجان فينيسيا ٢٠٢٥

02:00 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي


شهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82 تنافسا قويا بين النجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت جريئة وملفتة.


وفي السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، وفق لما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


سيمونا جاكستايت


ارتدت النجمة سيمونا جاكستايت فستان طويل وجريء باللون الأسود بدون بطانة ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.


لففت باربرا


أطلت عارضة الأزياء والممثلة المجرية لففت باربرا بفستان طويل "كت" باللون الأسود مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.


شايلين وودلي


اختارت شايلين وودلي الظهور بفستان قصير من قماش الساتان بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.


هايدي كلوم


ظهرت عارضة الأزياء والنجمة الألمانية هايدي كلوم بفستان جريء باللون البيج بقصة "الكب" مصنوع من الساتان، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة بنفس اللون.


أمل كلوني


أطلت الكاتبة الإنجليزية أمل كلوني بفستان قصير بقصة "الكب" باللون الموف ومزود بإكستنشن بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.


ميجان تراينور


ظهرت المغنية الأمريكية ميجان تراينور بـ توب جريء باللون الأسود "كت" ومكشوف عند منطقة الصدر ونسقت معه هوت شورت باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إطلالات مهرجان فينيسيا مهرجان فينيسيا السينمائي السجادة الحمراء
