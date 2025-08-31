صادمة وكارثية.. 20 صورة لـ أسوأ إطلالات مهرجان فينيسيا 2025

كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل افتتاح فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 في دروته الـ82 على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا 2025، وفقا لمجلة "فوج" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إيما ستون

ظهرت الممثلة الأمريكية إيما ستون بفستان طويل "كت" باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما.

نومي رابيس

ارتدت الممثلة السويدية بدلة باللون الأسود تتكون من بنطلون واسع وجاكيت قصير وإكستنشن طويل من الخلف بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

جوليا روبرتس

أطلت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس بـ بليزر باللون الأزرق مع قميص مخطط وبنطلون جينز باللون الأزرق الداكن، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

أليسيا سيلفرستون

ارتدت الممثلة الأمريكية فستان طويل باللون الوردي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ناعومي واتس

اختارت الممثلة البريطانية الظهور بفستان طويل بقصة الكب على شكل قلب، ويتميز الفستان بأنه مزينا بزخارف زهرية مرصعة بالترتر.

وزينت ناعومي إطلالتها بأقراط من الألماس، وتركت شعرها المموج منسدلا على كتفيها.

رايلي كيو

أطلت النجمة الأمريكية رايلي كيو بقميص باللون البني الداكن مصنوع من الحرير ويتميز بكشكشة على الصدر والأكتاف والأكمام وتنورة طويلة باللون الفاتح تتميز بوجود كسرات عمودية، واعتمدت مكياجا قويا.