كسرن قواعد الموضة.. أجرأ إطلالات ملكات الجمال في 2025

كتبت- شيماء مرسي

شهد عام 2025 تتويج العديد من ملكات الجمال، واللواتي لم يكتفين بالظهور بإطلالات ساحرة، بل اخترن فساتين جريئة وغير تقليدية.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات ملكات الجمال حول العالم في 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

مانيكا فيشواكارما

أطلت ملكة جمال الكون الهند 2025 مانيكا بفستان جريء باللون الأسود شفاف وبدون بطانة بقصة الكب، ويتميز بأنه مزينا بالكامل بالتطريزات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مانيكا مكياجا قويا، حيث ركزت على إبراز عينيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جينيفر فينتورا

أطلت جينيفر فينتورا ملكة جمال الكون 2025 بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بالكامل بالتطريزات، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

شروق جمال

ظهرت شروق جمال ملكة جمال العرب مصر للسلام 2025 بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

نجوين ثي ثوا

ارتدت نجوين ثي ثوا ملكة جمال العالم الكبرى 2025 فستان طويل باللون الفضي "كت" وبفتحة ساق جريئة، مزينا بالتطريزات بالكامل، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

لارا البراضعي

تألقت لارا البراضعي ملكة جمال العرب لبنان 2026 بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة الكب، مزينا بتطريزات لامعة، كما اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.