بالصور.. أفخم المجوهرات التي خطفت الأضواء على سجادة مهرجان البندقية

كتبت: نرمين ضيف الله

مهرجان البندقية السينمائي واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في العالم، حيث يلتقي الفن مع الموضة والمجوهرات الفاخرة في عروض ساحرة على السجادة الحمراء.

وعلى مر السنين، شهد المهرجان لحظات خالدة من التألق، زيّنتها النجمات بأفخم قطع المجوهرات من كبرى دور التصميم العالمية.

في هذا التقرير، نرصد أبرز مجوهرات الألماس الطبيعي التي خطفت الأنظار عبر تاريخ المهرجان، وفقًا لـ Natural Diamonds.

2025.. رايلي كيو تذهل الجميع بقلادة كارتييه الأسطورية

في الدورة الثانية والثمانين للمهرجان، ظهرت النجمة رايلي كيو على السجادة الحمراء بفستان من “كلوي” من تصميم جيمي مزراحي، وزيّنت إطلالتها بقلادة ساحرة من كارتييه مرصعة بالألماس الطبيعي والأوبال.

استغرقت الحرفية وراء هذه التحفة أكثر من 1460 ساعة.

2024.. خاتم خطوبة ليدي غاغا يسرق الأضواء

خلال عرض فيلم “جوكر: جنون العظمة”، كشفت ليدي غاغا عن خاتم خطوبتها المصنوع من الألماس الطبيعي بيضاوي الشكل.

صُمم الخاتم في متجر مجوهرات عائلي بكاليفورنيا، باستخدام مزيج من الذهب الأبيض والوردي عيار 18 قيراطًا، مع لمسة من الماس الوردي، ليصبح حديث الجمهور والنقاد.

2024.. تايلور راسل وتيفاني آند كو

تألقت تايلور راسل خلال عروض أفلام “الغرفة المجاورة” و”ماريا”، مرتدية قطعًا مذهلة من Tiffany & Co.

شملت قلادات من الألماس على شكل كمثرى، وأقراطًا ضخمة، ودبابيس فاخرة مرصعة بالأحجار الكريمة النادرة. وفي حفل الختام، تألقت بإطلالة سوداء من سكياباريلي، ودبوس الألماس الشهير “طائر على صخرة”.

2023.. سيدني سويني تختار بولغاري في عرض جورجيو أرماني

خلال عرض “ليلة واحدة في البندقية” لجورجيو أرماني، تألقت سيدني سويني بعقد مذهل من بولغاري، اختارته منسقة الإطلالات الشهيرة مولي ديكسون.

2022.. عام التوهج الألماسي

فلورنس بوغ ارتدت مجوهرات من Tiffany & Co. شملت عقدًا ماسيًا براقًا وأقراطًا أنيقة وفريدة.

آنا دي أرماس تألقت بعقد فاخر من ميسيكا في عرض فيلم “بلوند”، الذي استُقبل بتصفيق حار.

مونيكا بيلوتشي أبهرت الجميع بعقد من كارتييه مزين بماستين ضخمتين على شكل كمثرى.

جوليان مور، رئيسة لجنة التحكيم، ارتدت مجوهرات كارتييه من مجموعة Sixième Sens.

بينيلوبي كروز اختارت أقراطًا وقلادة من شانيل بتصميم مستوحى من فن الآرت ديكو.

كلوي سيفيني تألقت بمجموعة Serpenti من بولغاري.

أوليفيا وايلد ارتدت مجوهرات راقية من غوتشي بتصميم مستوحى من الطبيعة.

جودي تيرنر سميث ظهرت بثلاث إطلالات مختلفة، مزجت فيها مجوهرات غوتشي وبولغاري، وتألقت بألوان جريئة وتصاميم مبهرة.

2021.. زيندايا وأنيا تايلور-جوي تتصدران المشهد

زيندايا خطفت الأنظار بفستان من Balmain وقلادة ضخمة من بولغاري مزينة بزمرد كولومبي.

أنيا تايلور-جوي جسّدت سحر هوليوود القديمة بفستان من ديور وعقد من Tiffany & Co.

2021.. جيسيكا شاستاين وليدي غاغا تتألقان بشوبارد

جيسيكا شاستاين ارتدت عقدًا من شوبارد خلال عرض “مشاهد من زواج”.

ليدي غاغا أبهرت الجميع بفستان من فالنتينو وأقراط من شوبارد خلال عرض “مولد نجمة”.

أيقونات المهرجان عبر السنوات: من كيت بلانشيت إلى صوفيا لورين

كيت بلانشيت (2018) ارتدت أقراطًا ثريا من شوبارد مع فستان مخملي أنيق.

زوي كرافيتز (2014) اختارت مجوهرات كلاسيكية من الألماس مع فستان أرماني.

غوينيث بالترو (2011) تألقت بأقراط من بولغاري وفستان برادا.

كاثرين دينوف (2010) سحرت الأنظار بقلادة من Pomellato.

آن هاثاواي (2008) ارتدت قلادة ذهبية مرصعة بالألماس من فيرساتشي.

كلوديا شيفر (2008) أبهرت الجميع بساعة ألماسية من شوبارد.

كيرا نايتلي (2007) ارتدت حُليّ شعر من الألماس مستوحاة من الإمبراطورة إليزابيث.

سكارليت جوهانسون (2006) أطلت بغطاء رأس على شكل فراشة من شوبارد.

مونيكا بيلوتشي (2005) ارتدت عقدًا نادرًا من كارتييه كان ملكًا لعدد من الشخصيات التاريخية.

صوفيا لورين (1958) أول من سرقت الأضواء بجمالها وقلادتها الماسية خلال بدايات المهرجان.