جمالها رهيب.. 15 صورة لتتويج ملكة جمال الكون 2025

تُوجت جوليا زانوني بلقب ملكة جمال الكون السلفادور 2025، خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في قصر "تيكلينيو" بمدينة سانتا تيكلا، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير من لجنة التحكيم.

وجاء تتويج زانوني، البالغة من العمر 20 عاما، وممثلة مقاطعة "لا أونيون"، بعد أن لفتت الأنظار بأناقتها، وثقتها بنفسها، وحضورها اللافت على المسرح.

وستخلف زانوني، الفائزة السابقة باللقب فلورنس جيسيل جارسيا، حيث ستُمثل السلفادور في النسخة الـ74 من مسابقة ملكة جمال الكون 2025، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل في تايلاند، وفقا لموقعي "pageantcircle"، وdiariolahuella".

أسماء الوصيفات

حصلت ألفا إيشيجوين، ممثلة مقاطعة "لاباز"، على لقب الوصيفة الأولى، بالإضافة إلى تتويجها بلقب ملكة جمال السلفادور الدولية 2025، حيث ستمثل البلاد في المسابقة المقررة في اليابان خلال نوفمبر المقبل.

فيما نالت كل من:

ألبا ريفيرا من سان ميجيل المركز الثاني.

كارين سيجورا من سانتا آنا بالمركز الثالث.

جلوريا ساندوفال من أوسولوتان بالمركز الرابع.

كما انضمت إلى قائمة السبع الأوائل سايري ريفيرا من مورازان، والتي ستشارك ممثلة للسلفادور في مسابقة ملكة جمال أمريكا الوسطى القادمة.

مسيرة مميزة وإنجازات سابقة

زانوني ليست وجها جديدا على منصات الجمال، فقد سبق أن حققت عددا من الألقاب المرموقة، من بينها:

ملكة جمال المراهقات العالمية 2023.

ملكة جمال السلفادور الكبرى 2024.

كما وصلت إلى نصف نهائي ملكة جمال جراند إنترناشونال 2024 في تايلاند، ضمن أفضل 20 متسابقة.

