السياحة تنفي تحرير محاضر ضد الصحفيين.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

03:37 م 21/12/2025

وزارة السياحة والآثار

فت وزارة السياحة والآثار، التصريحات المتداولة بشأن قيام وزير السياحة والآثار، بتحرير محاضر ضد الصحفيين، وعدم تواصل قيادات الوزارة مع الصحفيين ووسائل الإعلام، مشددة على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تستند على أي حقائق.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أن الوزير لم يقم بتحرير أى محاضر ضد أي صحفي، وسبق وأن أصدرت الوزارة بيانًا توضيحيًا في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن الخلط بين الإجراءات القانونية التي اتخذتها لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ضد أحد الأشخاص، وبين محاضر شخصية أخرى لا تمت بصلة للوزارة أو بحرية التعبير، يُعد تشويهًا للحقائق وأمرًا غير مقبول.

وذكر البيان: يحرص الوزير وقيادات الوزارة والهيئات التابعة لها على التواصل الدائم والمستمر مع كافة الصحفيين والإعلاميين والرد على تساؤلاتهم، وتوفير المعلومات الدقيقة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل. وأن الوزارة ترحب دائماً بالرأى والرأى الآخر بالأساليب المهنية المُتعارف عليها.

وأكدت وزارة السياحة والآثار تقديرها الكامل للدور الوطني والمهني الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الدولة للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية لمصر، ونقل الصورة الحقيقية للرأي العام، والمساهمة في مواجهة الشائعات وتفنيد المعلومات المغلوطة.

وزارة السياحة والآثار الصحفيين محاضر ضد الصحفيين

