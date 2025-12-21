شاركت الفنانة زينة، جمهورها، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت زينة مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأحمر اللامع، يتميز بقصة مكشوفة الكتفين.

الفستان انسيابي، ينسدل بشكل أنيق ليبرز طول القامة، وأكملت اللوك، بفرو أسود فاخر يلتف حول ذراعيها، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء صغيرة.

واختارت لوك بدرجات النيود يناسب الإطلالة، وتركت شعرها الكستنائي بشكل إنسيابي.

ونسقت مجوهرات مع اللوك، مكونة من حلق أحمر ضخم، وساحة يد باللون الفضي، مرصعة بالألماس