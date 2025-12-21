إعلان

"بلوك جريء".. ندى موسى تتألق بإطلالة تخطف الأضواء

كتب : نرمين ضيف الله

03:14 م 21/12/2025
    ندى موسى
    ندى موسى
    ندى موسى
    ندى موسى

شاركت الفنانة ندى موسى؛ جمهورها، عدة صور جريئة، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى مرتدية طقم كلاسيكي جريء، الجزء العلوي ارتدت قميصًا أبيض بسيطًا بأكمام طويلة.

أما الجزء السفلي، ارتدت شورت أسود عالي الخصر ولامع وجريء وأبرز القوام بشكل أنيق.

ونسقت معه بوت طويل يصل فوق الركبة باللون الأسود الداكن.

واعتمدت مكياج واضح بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر مموجة منسدلة.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar" فإن موضة البوت الطويل الجلد يعبر عن الشخصية القوية والواثقة من نفسها؛ ويعطي انطباعًا بالجرأة والرغبة في التميز، فهو يجذب الانتباه.

ندى موسى اطلالة ندى موسى طقم كلاسيكي

