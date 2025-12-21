إعلان

"بالقفازات وقصة الشعر القصير".. رشا مهدي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

كتب : نرمين ضيف الله

03:01 م 21/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 5 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 5 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 5 صورة
    رشا مهدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت الفنانة رشا مهدي، الأنظار جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وارتدت رشا مهدي، فستانًا مخمليًا باللون البرجندي الداكن، يبرز القوام بانسيابية فخمة.

وجاء التصميم بصيحة "أوف شولدر" بكتف واحد مع قفاز طويل من نفس الخامة.

واعتمدت شعرًا قصيرًا مستقيمًا بأسلوب بسيط؛ واختارت مكياج جاء ناعمًا، بدرجات النيود؛ ومحددًا مع العيون.

ووفق ما جاء في مجلة "Vogue"، فإن اللون البرجندي يوحي بالفخامة والرقي والذوق العالي والترف الهادئ دون مبالغة.

كما يدل على القوة والثقة، ويعطي انطباعًا بالشخصية الواثقة والحضور القوي.

رشا مهدي اطلالة رشا مهدي فستان رشا مهدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية