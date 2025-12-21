لفتت الفنانة رشا مهدي، الأنظار جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وارتدت رشا مهدي، فستانًا مخمليًا باللون البرجندي الداكن، يبرز القوام بانسيابية فخمة.

وجاء التصميم بصيحة "أوف شولدر" بكتف واحد مع قفاز طويل من نفس الخامة.

واعتمدت شعرًا قصيرًا مستقيمًا بأسلوب بسيط؛ واختارت مكياج جاء ناعمًا، بدرجات النيود؛ ومحددًا مع العيون.

ووفق ما جاء في مجلة "Vogue"، فإن اللون البرجندي يوحي بالفخامة والرقي والذوق العالي والترف الهادئ دون مبالغة.

كما يدل على القوة والثقة، ويعطي انطباعًا بالشخصية الواثقة والحضور القوي.