أنيقة وجذابة.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

10:00 م 27/09/2025
ظهرت المطربة يارا، بإطلالة مميزة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت يارا فستانا طويلا باللون الفوشيا، تميز بنقوشات حمراء، وتميز تصميمه بقصة واسعة وأكمام منفوخة.

جاءت الإطلالة بتنسيق الاستايلست خليل زين، وبتوقيع دار الأزياء العالمية كارولينا هيريرا، وهي علامة تجارية فاخرة تأسست في نيويورك على يد المصممة الفنزويلية الأمريكية كارولينا هيريرا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بواسطة مصفف الشعر "ميلاد حجل".

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج من العلامة التجارية "zeina.wazen".

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة حلق، وخاتم، وأسورة.

فيديو قد يعجبك:



