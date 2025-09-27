فستان جذاب وأنيق.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة رانيا منصور

بعد 24 ساعة من التتويج.. ملكة جمال تايلاند تفقد لقبها بسبب فضيحة فيديو

بينهن هيفاء وهبي.. 6 نجمات ظهرن بفساتين جريئة دون بطانة

ظهرت الفنانة رانيا منصور بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت رانيا بفستان طويل باللون البيج، تميز بأنه بقصة "الكم الواحد" وبشكل انسيابي على الجسم، من العلامة التجارية "mystic.evenings".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل مريم عبد العزيز.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بواسطة "صالون الصغير".

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، من العلامة التجارية الفاخرة "glamour.jewellery".