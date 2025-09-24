إطلالة ساحرة لـ صبا مبارك.. ما سر اللوك؟
كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة ساحرة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أطلت صبا بفستان قصير فوق الركبة باللون الأخضر من خامة "الجينز"، ونسقت حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.
الإطلالة جاءت بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني سيدريك حداد.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ خبير التجميل فيديريكو دي تيرني.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة مصفف الشعر الإيطالي ديفيد تشيكيلو.
ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون البني، وحقيبة باللون البيج.