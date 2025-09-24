إعلان

مكشوف وشفاف.. أجرأ إطلالة في مهرجان الفضائيات العربية 2025

كتبت- شيماء مرسي

07:00 م 24/09/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    اعتمدت مكياجا بدرجات النيود
  • عرض 11 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 11 صورة
    اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين
  • عرض 11 صورة
    سيرين تخطف الأنظار بالأبيض
  • عرض 11 صورة
    سيرين عبد النور بفستان جريء
  • عرض 11 صورة
    سيرين عبد النور بفستان مكشوف
  • عرض 11 صورة
    سيرين عبد النور
  • عرض 11 صورة
    سيرين
  • عرض 11 صورة
    سيرين بفستان جريء ومكشوف
  • عرض 11 صورة
    إطلالة سيرين من مهرجان الفضائيات

تنوعت تصاميم إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في نسخته الـ 16، وإلى جانب الموديلات الأنيقة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم أكثر جراءة.

ويستعرض"مصراوي" فيما يلي أجرأ إطلالة في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وهي الفنانة سيرين عبد النور ، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

وأطلت الفنانة سيرين عبد النور بفستان طويل "كت" مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

وكشفت مصممة الأزياء إن الفنانة سيرين عبد النور تعد أجراء إطلالة، وذلك لأن الفستان شفاف للغاية وأوضح تفاصل جسمها.

وأشارت زينب إن الفستان مكشوف عند منطقة الصدر ومحدد الجسم وهذا أبرز قوامها، كما أن فتحة الساق الجريئة، جعلت إطلالتها أكثر جرأة على السجادة الحمراء.

