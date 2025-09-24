مكشوف وشفاف.. أجرأ إطلالة في مهرجان الفضائيات العربية 2025

تنوعت تصاميم إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في نسخته الـ 16، وإلى جانب الموديلات الأنيقة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم أكثر جراءة.

ويستعرض"مصراوي" فيما يلي أجرأ إطلالة في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وهي الفنانة سيرين عبد النور ، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

وأطلت الفنانة سيرين عبد النور بفستان طويل "كت" مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

وكشفت مصممة الأزياء إن الفنانة سيرين عبد النور تعد أجراء إطلالة، وذلك لأن الفستان شفاف للغاية وأوضح تفاصل جسمها.

وأشارت زينب إن الفستان مكشوف عند منطقة الصدر ومحدد الجسم وهذا أبرز قوامها، كما أن فتحة الساق الجريئة، جعلت إطلالتها أكثر جرأة على السجادة الحمراء.