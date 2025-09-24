نسرين أمين بفستان جريء.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

ملكة جمال الكون بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نسرين مرتدية قصير باللون الأسود من تصميم العلامة التجارية "Lane 14"، وتنسيق الاستايلست عمر عبد الغني.

تميز الفستان بقصة مكشوفة عند منطقة الصدر، و بصيحة "الكرانيش" من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وقلادة، عدة أساور.