خطفت الأنظار بإطلالة جريئة.. معلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

خطفت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة، حيث شاركت متابعيها بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ندى قميص باللون الأبيض ونسقت أسفله توب كت باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ندى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت ملكة جمال لبنان إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-حصلت على لقب ملكة جمال لبنان 2024 في حفل أقيم في بيروت.

-شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 114 ألف متابع.

-ولدت في 15 أبريل 1998.

-حاصلة على بكالوريوس علم النفس من جامعة سيدة اللويزة.

-ولدت في شمال لبنان.

-شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

-دائما تخطف ندى الأنظار بجمالها وإطلالتها الساحرة وحضورها القوي.

اقرأ أيضا:

ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل دير جيست 2025

"جاذبية البيبي بلو".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن

ندى كوسا ملكة جمال لبنان بإطلالة جريئة وملفتة

إحداها بمليون جنيه.. 20 صورة لأغلى إطلالات نسرين طافش

جمالها ساحر.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد



