إعلان

خطفت الأنظار بإطلالة جريئة.. معلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

كتبت- شيماء مرسي

06:00 م 22/09/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024
  • عرض 20 صورة
    خطفت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا الأنظار بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    68d70f9e-8348-4e6d-ae3b-87ee5e1b4eeb
  • عرض 20 صورة
    اعتمدت ندى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي
  • عرض 20 صورة
    شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2024
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    حاصلة على بكالوريوس علم النفس من جامعة سيدة اللويزة
  • عرض 20 صورة
    ولدت ندى في 15 أبريل 1998
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال لبنان بفستان جذاب
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ملفتة لـ ملكة جمال لبنان 2024
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024
  • عرض 20 صورة
    أطلت ندى قميص باللون الأبيض
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا مرتدية
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن ملكة جمال لبنان 2024
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 20 صورة
    دائما تخطف ندى الأنظار بجمالها وإطلالتها الساحرة وحضورها القوي
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا بـ كروب توب
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا بتسريحة الشعر المرفوع لأعلى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة، حيث شاركت متابعيها بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ندى قميص باللون الأبيض ونسقت أسفله توب كت باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ندى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت ملكة جمال لبنان إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-حصلت على لقب ملكة جمال لبنان 2024 في حفل أقيم في بيروت.

-شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 114 ألف متابع.

-ولدت في 15 أبريل 1998.

-حاصلة على بكالوريوس علم النفس من جامعة سيدة اللويزة.

-ولدت في شمال لبنان.

-شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

-دائما تخطف ندى الأنظار بجمالها وإطلالتها الساحرة وحضورها القوي.

اقرأ أيضا:

ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل دير جيست 2025

"جاذبية البيبي بلو".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن

ندى كوسا ملكة جمال لبنان بإطلالة جريئة وملفتة

إحداها بمليون جنيه.. 20 صورة لأغلى إطلالات نسرين طافش

جمالها ساحر.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد

ندى كوسا لكة جمال لبنان 2024 طلالات ملكة جمال لبنان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟
تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه