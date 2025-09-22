أبرزهم مي عمر.. 25 صورة لـ نجمات خطفن الأنظار بفساتين منقوشة

خطفت العديد من النجمات الأنظار هذا الصيف، بإطلالات ساحرة ومميزة ارتدين فيها فساتين منقوشة تميزت بالألوان الزاهية والتصاميم الجذابة، ما أضفى على حضورهن لمسة من الرقي والأناقة.

فيما يلي، نستعرض أبرز إطلالات النجمات بفساتين منفوشة صيفية خطفت الأنظار:

هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الوردي، وتميز بوجود نقوشات مميزة، واختارت ان تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج ناعم، ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.

مي عمر

كما ظهرت الفنانة مي عمر بفستان منقوش قصير فوق الركبة بصيحة الظهر الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع الفستان حقيبة يد باللون البيج وحذاء أبيض أنيق.

عبير صبري

أطلت الفنان عبير صبري بفستان مكون من قطعتين"كروب توب" وجيب أنيق باللون الأخضر الفاتح، منقوشا بالورود، واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الوردي،

هيدي كريم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة مزيج من اللونين الأبيض والأزرق، مزينا بنقوشات مميزة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر المسندلة على الجانبين، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم، وأسورة.

ميرنا جميل

بينما تألقت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البيج.

هاجر أحمد

بينما خطفت الأنظار الفنانة هاجر أحمد، إذ ارتدت فستانا طويلا بصيحة "الأوف شولدر" وبقصة "الكرانيش" منقوشا بالورود الحمراء، ونسقت معه حذاء باللون الأحمر وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

