خطفت الأنظار بـ"الأسود".. ملكة جمال لبنان بفستان جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال الكون، ندى كوسا، بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة ضيقة على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى، ساعة يد.

تُعرف ملكة جمال لبنان بإطلالاتها الأنيقة والجذابة التي تخطف أنظار متابعيها باستمرار، حيث تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى الأزياء الكاجوال.