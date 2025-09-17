إعلان

"فستان ضيق وجريء".. كيف نسقت جومانا مراد إطلالتها؟

05:59 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (3)
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (1)
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (2)
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت جومانا مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة ضيقة على الجسم، ومزينا بتطريزات لامعة، كما تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "Quora"، الفستان الأسود قطعة أساسية في خزانة كل امرأة، حيث يُضفي لمسة من الرقي والفخامة، كما أنه يتمتع بقدرة فريدة على جعل قوام الجسم أنحف وأكثر انسيابية، كما يسهُل تنسيقه مع الإكسسوارات.

جومانا مراد إطلالات جومانا مراد إطلالة جومانا مراد إنستجرام جومانا مراد
