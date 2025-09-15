إعلان

20 صورة لإطلالات المشاهير ونجمات الفن في أسبوع الموضة بنيويورك

01:30 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

مع انطلاق فعاليات أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2026، تحولت شوارع نيويورك إلى عروض أزياء، حيث تألقت النجمات والمشاهير بإطلالات مبهرة خطفت الأنظار.

وشهدت الفعاليات منافسة قوية بين نجمات الفن وعارضات الأزياء، إذ ظهرن بأزياء تنوعت بين الجرأة، الكلاسيكية، والرقي.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وفقا لموقعي "vogue"، و"instyle".

ليلي كولينز

خطفت النجمة وعارضة الأزياء ليلي كولينز الأضواء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا ورديا طويلا بصيحة "الهاف ستومك"، واختارت مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلة، مع إكسسوارات بيضاء شملت حذاء وحقيبة كلاتش.

كاميلا كويلو

اعتمدت البلوجر البرازيلية الأمريكية كاميلا كويلو إطلالة أنيقة بتصميم مستوحى من البدلة الرسمية، حيث ظهرت بـ فستان بليزر قصير بلون البيج بأزرار مزدوجة، ونسقته مع قميص أبيض وربطة عنق نيود ناعمة.

إلسا هوسك

أما عارضة الأزياء السويدية إلسا هوسك، اختارت جاكيت طويل من الفرو البني، نسقت أسفله جامبسوت رمادي اللون، و أكملت اللوك بتسريحة شعر منسدلة.

أوبرا وينفري

لفتت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري الأنظار بإطلالة مميزة، إذ ارتدت قميصا أبيض، نسقته مع بنطلون باللون الأسود من خامة الجلد بقصة واسعة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل ومكياجا ناعما.

بريانكا شوبرا

ظهرت الممثبة الهندية بريانكا شوبرا بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا مزينا بالنقوش ومكشوفا من الصدر، ونسقته مع حزام جلدي عريض، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين، مع مكياج ناعم.

نعومي واتس

أطلت الممثلة البريطانية نعومي واتس بإطلالة أنيقة، إذ اختارت بلوزة دانتيل سوداء شفافة بياقة عالية وأكمام قصيرة، نسقتها مع بنطلون واسع بنفس اللون.

اسبوع الموضة يويورك عومي واتس ريانكا شوبرا اميلا كويلو وبرا وينفري
