إعلان

مي عمر تتألق بإطلالة ساحرة.. والجمهور: ملكة الأناقة والجمال

01:38 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 1 صورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ ظهرت فيها بفستان أسود أنيق خطف الأنظار بجاذبيته.

فستان مي عمر

الفستان جاء بتصميم كلاسيكي راق، تميز بقصة انسيابية تبرز رشاقتها، مع لمسات ناعمة عند الخصر أضفت مظهرا أنثويا جذابا.

واعتمدت مي عمر تسريحة شعر منسدلة بانسياب طبيعي، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا ركز على إضفاء إطلالة هادئة وأنيقة.

وسرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها الذين تغنوا بجمالها، إذ وصفها البعض بأنها "ملكة الأناقة والجمال"، فيما علق آخرون: "آية من آيات الجمال"، و"مذهلة.. جذابة.. أنيقة".

دلالات ارتداء اللون الأسود

وينظر إلى اللون الأسود في علم النفس على أنه لون القوة والهيبة والجدية، وغالبا ما يلجأ إليه الأفراد للتعبير عن شخصية قوية أو لإبراز حضور لافت يوحي بالثقة والسلطة.

كما يمنح الأسود انطباعا بالرشاقة، إذ يعتقد أنه يساعد على إخفاء ملامح الجسم الزائدة، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الكثيرين في المناسبات الرسمية، وفقا لموقع ccolor.

ويرتبط الأسود أيضا بالأناقة والرقي، فهو لون كلاسيكي لا يندثر، يضفي لمسة من الغموض والجاذبية على من يرتديه.

مي عمر طلالة مي عمر ستان مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام