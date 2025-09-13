فستان شفاف وجريء.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة مايا دياب بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايا مرتدية فستان شفاف قصير باللون الموف مكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "vouge"، ارتداء فستان بهذا اللون يمنحكِ مظهرا أنيقا، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات وحقائب وأحذية لإكمال الإطلالة.