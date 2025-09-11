كتبت- نرمين ضيف الله:

ميريام فارس خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة أطفالها داخل أجواء مرحة بالملاهي.

حيث اعتمدت إطلالة عفوية أنيقة في آن واحد.

ارتدت فستانًا أسود كت بسيط التصميم منحها لمسة كلاسيكية ناعمة تناسب الأجواء غير الرسمية.

واختارت تسريحة عملية برفع شعرها لأعلى على شكل كحكة أنيقة أظهرت ملامح وجهها بأسلوب طبيعي، مما عكس بساطتها وحرصها على الراحة أثناء قضاء وقت ممتع مع أطفالها.

الدلالات وفق صحف عالمية مثل و Elle:

ظهور ميريام فارس الأخير مع أطفالها في الملاهي حمل رسالة موضة غير مباشرة.

فاختيارها فستانًا أسود كت بسيط يعكس القاعدة الذهبية التي تتفق عليها مجلات مثل Vogue، وهي أن الأسود يبقى رمزًا للأناقة الخالدة حتى في الأوقات غير الرسمية.

اللون الأسود هنا لم يكن مجرد خيار عملي، بل أظهر ثقتها وأنوثتها بدون مبالغة.

أما اعتمادها على الكحكة المرتفعة، فهو ما تصفه Elle بأنه "تسريحة الأم العصرية"، حيث تمنح المرأة مظهرًا أنيقًا ومتحررًا في الوقت نفسه، وتُبرز ملامح الوجه بلمسة طبيعية تعكس الراحة والمرح.