روبي بفستان جريء وقصير.. ما سر ارتدائها اللون الأحمر؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة روبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت روبي مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت روبي تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وأسورة.

وفقا لموقع "alesayifashion"، اللون الأحمر من الألوان القوية والجذابة التي تمنح مرتديه شعورا بالجاذبية والأناقة، والثقة بالنفس.

كما أن ارتداء فستانا باللون الأحمر يخطف الأنظار ويجذب انتباه الجميع، ويساعد على الظهور بشكل لافت وساحر.