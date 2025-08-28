25 صورة لـ إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور

كتبت- شيماء مرسي

تصدر اسم الفنانة سيرين عبدالنور تريند محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها في حفل بيروت.

وظهرت سيرين في الفيديو وهي تتفاعل بحماس كبير مع أغنيتها الشهيرة "لو بص في عيني" التي كانت تؤديها مع الفنان العراقي سيف نبيل.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أجرأ إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أسود

وارتدت سيرين فستان جريء شفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت سيرين مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجة الأحمر الناري، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلا: "بالرغم من أن الفستان حلو وشيك ولكن القماش شفاف".

وأضاف حنا: "تصميم الفستان بدون بطانة لم يكن الخيار الأمثل، كان ينبغي أن يكون مبطنا".

فستان بصيحة الكروب توب

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بفستان مكون من قطعتين باللون البيبي بلو مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أحمر

ارتدت سيرين فستان طويل باللون الأحمر بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

فستان باللون البرجندي

أطلت سيرين بفستان قصير باللون البرجندي كت مكشوف عند منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان باللون البيج

تألقت سيرين بفستان طويل باللون البيج من الدانتيل، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الذهبي

ارتدت سيرين فستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

