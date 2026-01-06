شيماء سيف بإطلالة شتوية جذابة في أحدث ظهور

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة شيماء سيف بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت شيماء بـ هودي واسع باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون وقبعة بنفس اللون.

وفقا لـ "infinitefashion"، الهودي الأسود يعد خيارا مثاليا حيث يمكن ارتدائه في الإطلالات البسيطة والعمل والخروجات، كما إنه يرمز للبساطة والثقة والهدوء.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ونسقت شيماء مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمسية باللون الأسود.

واختارت شيماء أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.