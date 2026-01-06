إعلان

دينا حايك تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

06:15 م 06/01/2026
كتبت- شيماء مرسي

تألقت المطربة دينا حايك بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت دينا فستان طويل باللون الفضي اللامع بصيحة الأوف شولدر يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

وبحسب "elle"، ارتداء فستان باللون الفضي يمنح الإطلالة لمسة راقية ولامعة، وبالإضافة إلى ذلك، يتناسب اللون الأسود والأبيض والرمادي والأزرق.

واعتمدت دينا مكياجا ترابيا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه بألوان النيود.

وتركت دينا خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وانسيال.

