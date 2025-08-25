5 مليون جنيه.. ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

وأطلت ياسمين بـ توب كت باللون الأسود الأنيق، ونسقت معه بنطلون باللون البيج.

مكياج جذابة وتسريحة شعر بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت ياسمين أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، بشكل يتناسب مع إطلالتها.

مجوهرات عصرية

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من أسورة وكوليه وساعة يد.

سعر ساعة ياسمين صبري

وبعد البحث وجدنا أن الساعة من الماركة السويسرية "Patek Philippe" ويصل سعرها حوالي 5 مليون جنيه.

