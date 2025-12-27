إعلان

"فستان جذاب ومكياج هادئ".. كيف نسقت آيتن عامر إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

03:55 م 27/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية فستان طويل باللون "الفوشيا" مزين بتطريزات فضية، أضفت عليه لمسة من الأناقة، كما تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم أبرزت قوامها.

الفستان من تصميم الماركة "Be My Guest Shopping".

واعتمدت مكياجا ناعما مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ صالون الصغير.

واختارت آيتن تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، بواسطة صالون مجدي أشرف للتجميل.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وأسورة، وخاتم.

الفنانة آيتن عامر آيتن عامر على إنستجرام إطلالة آيتن عامر آيتن عامر بفستان فوشيا

