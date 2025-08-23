بعد زفافها الأسطوري.. يمنى خوري تتلقى هدية خيالية من زوجها

كتبت- أسماء مرسي:

شاركت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري متابعيها على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك"مقطع فيديو يوثق الهدية المميزة والفاخرة التي تلقتها من زوجها، وهي سيارة رولز رويس كولينان بتصميم مخصص من توقيع كيفاني.

السيارة جاءت بلون أبيض خارجي ووردي داخلي، مع تفاصيل مصممة خصيصا لها، وفقا لموقع "mashable".

في الفيديو، ظهرت يمنى وهي تحتفل بالهدية الفاخرة، وقالت: "أتمنى أن أبقى في إجازة، وأبقى متزوجة، هناك سيارة بتصميم خاص بي، انظروا إلى توقيعي بالخلف، انظروا إلى اسمي".

حفل زفاف أسطوري في إيطاليا

احتفلت يمنى خوري بزفافها على رجل الأعمال جورهان كيزيلوز في أجواء حالمة على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا.

والحفل الفاخر اقتصر على المقربين من الأصدقاء والعائلة، وتميز بديكور أنيق وجو ساحر.

إطلالات ما قبل الزفاف

في حفل ما قبل الزفاف، تألقت يمنى بفستان برتقالي بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، ونسّقته مع مجوهرات بسيطة، وتسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم أبرز ملامحها بأسلوب أنيق.

فستان الزفاف من دولتشي آند جابانا

في يوم الزفاف، اختارت يمني فستانا أنيقا من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، ونسّقته مع قلادة وأقراط وأساور من بولغاري.

واعتمجت تسريحة الشعر المرفوع لأعلي، مع وضع مكياجا ناعما بدرجات النيود.

إطلالة ما بعد الزفاف

وفي إطلالة ما بعد حفل الزفاف، أبهرت الجميع بإطلالة بيضاء أخرى من تصميم نيكولا جبران، واختارت ارتداء قلادة وأسورة من بولغاري، ما منحها مظهرا أنيقا ومميزا.