إعلان

بعد زفافها الأسطوري.. يمنى خوري تتلقى هدية خيالية من زوجها

10:00 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    احتفلت يمنى خوري بزفافها على رجل الأعمال جورهان كيزيلوز
  • عرض 17 صورة
    السيارة جاءت بلون أبيض خارجي ووردي داخلي_4
  • عرض 17 صورة
    إطلالات ما قبل الزفاف
  • عرض 17 صورة
    تألقت يمنى بفستان برتقالي بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران_6
  • عرض 17 صورة
    تفاصيل السيارة مصممة خصيصا لـ يمنى خوري_7
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف يمنى خوري_8
  • عرض 17 صورة
    بعد زفافها الأسطوري.. يمنى خوري تتلقى هدية خيالية من زوجها_5
  • عرض 17 صورة
    ظهرت يمنى وهي تحتفل بالهدية الفاخرة_10
  • عرض 17 صورة
    فستان الزفاف من دولتشي آند جابانا
  • عرض 17 صورة
    البلوجر يمنى خوري_3
  • عرض 17 صورة
    نسقت يمنى مجوهرات بسيطة وتسريحة شعر منسدلة_13
  • عرض 17 صورة
    معلوما ت عن يمنى خوري
  • عرض 17 صورة
    يمنى خوري بفستان جذاب
  • عرض 17 صورة
    سيارة يمنى خوري_9
  • عرض 17 صورة
    يمنى خوري تتلقى هدية خيالية من زوجها
  • عرض 17 صورة
    يمنى تتلقى هدية خيالية من زوجها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

شاركت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري متابعيها على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك"مقطع فيديو يوثق الهدية المميزة والفاخرة التي تلقتها من زوجها، وهي سيارة رولز رويس كولينان بتصميم مخصص من توقيع كيفاني.

السيارة جاءت بلون أبيض خارجي ووردي داخلي، مع تفاصيل مصممة خصيصا لها، وفقا لموقع "mashable".

في الفيديو، ظهرت يمنى وهي تحتفل بالهدية الفاخرة، وقالت: "أتمنى أن أبقى في إجازة، وأبقى متزوجة، هناك سيارة بتصميم خاص بي، انظروا إلى توقيعي بالخلف، انظروا إلى اسمي".

حفل زفاف أسطوري في إيطاليا

احتفلت يمنى خوري بزفافها على رجل الأعمال جورهان كيزيلوز في أجواء حالمة على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا.

والحفل الفاخر اقتصر على المقربين من الأصدقاء والعائلة، وتميز بديكور أنيق وجو ساحر.

إطلالات ما قبل الزفاف

في حفل ما قبل الزفاف، تألقت يمنى بفستان برتقالي بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، ونسّقته مع مجوهرات بسيطة، وتسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم أبرز ملامحها بأسلوب أنيق.

فستان الزفاف من دولتشي آند جابانا

في يوم الزفاف، اختارت يمني فستانا أنيقا من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، ونسّقته مع قلادة وأقراط وأساور من بولغاري.

واعتمجت تسريحة الشعر المرفوع لأعلي، مع وضع مكياجا ناعما بدرجات النيود.

إطلالة ما بعد الزفاف

وفي إطلالة ما بعد حفل الزفاف، أبهرت الجميع بإطلالة بيضاء أخرى من تصميم نيكولا جبران، واختارت ارتداء قلادة وأسورة من بولغاري، ما منحها مظهرا أنيقا ومميزا.

@youmikhh

مين بدو يروح معي نشرب كوفي ؟! 💃🏻💃🏻

♬ original sound - YOUMI kh

يمنى خوري رولز رويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان