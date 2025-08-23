أجمل نساء الدنيا.. 15 صورة ساحرة لملكة جمال الكون 2025

كتبت- أسماء العمدة:

توجت التايلاندية أوبال سوشاتا تشوانغسري بلقب ملكة جمال العالم 2025 في الحفل الذي أقيم يوم 31 مايو بمدينة حيدر أباد بالهند، لتصبح أول امرأة من تايلاند تنال هذا اللقب في تاريخ المسابقة.

وُلدت أوبال في 20 سبتمبر 2003 بجزيرة بوكيت التايلاندية، وتدرس حاليًا السياسة والعلاقات الدولية في جامعة تاماسات بالعاصمة بانكوك، وفقًا لموقعي CNN وTimes of India.

ونشأت في عائلة عاملة بمجال الضيافة والفنادق، وكان حلمها منذ الصغر خوض غمار مسابقات الجمال. وفي عام 2024 حازت لقب ملكة جمال تايلاند ومثّلت بلادها في مسابقة Miss Universe، إذ احتلت المركز الثالث، لكنها فقدت اللقب لاحقًا بعد مخالفتها شروط التتويج، ورغم ذلك، لم يتوقف مشوارها، إذ عُيّنت ممثلة رسمية لبلادها في Miss World 2025.

إلى جانب إنجازاتها الجمالية، أطلقت أوبال حملة "Opal For Her" للتوعية بسرطان الثدي، بعدما خضعت في سن 16 عامًا لعملية إزالة ورم حميد ألهمها هذه المبادرة.

تتقن ثلاث لغات التايلاندية والإنجليزية والصينية، وتتميز بقدرات ثقافية وفنية لافتة، حيث تجيد العزف على آلة اليوكيليلي بطريقة معكوسة. كما تمتلك 16 قطًا و5 كلاب كحيوانات أليفة.

وقد تألقت خلال المسابقة بفضل خطابها الإنساني المؤثر، حيث قالت أمام لجنة التحكيم والجمهور: "أفضل طريقة لقيادة الآخرين هي بالأفعال الطيبة، لأن أفعالنا دائمًا أصدق من الكلمات".

